Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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26.06.2026 09:51:46
Gartner nennt Infineon als führendes Unternehmen im Bereich Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren
München, 26. Juni 2026 In einem aktuellen Bericht mit dem Titel AI Vendor Race: Infineon Is the Company to Beat in AI Data Center Power Semiconductors" hat Gartner den sich dynamisch entwickelnden Markt für Leistungshalbleiter in KI-Rechenzentren untersucht und die Infineon Technologies AG als das Unternehmen, das es zu schlagen gilt" identifiziert. Der Bericht nennt Infineons umfassendes Produktportfolio, Fertigungskapazitäten und frühzeitige Investitionen in fortschrittliche Technologien" als entscheidende Faktoren für seine Vorreiterposition bei Leistungshalbleiterlösungen für KI-Rechenzentren. Laut Gartner wird Infineons Vorreiterposition im Wettbewerb um Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren durch zunehmenden Wettbewerb im Bereich Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) sowie durch starke Konkurrenten auf der Compute-Board-Ebene für die finale Umwandlungsstufe am Prozessor herausgefordert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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