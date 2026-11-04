Gartner öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gartner veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,26 Prozent auf 1,50 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at