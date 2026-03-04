Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
04.03.2026 20:27:00
Gartner Says AI Spending Will Hit $2.5 Trillion in 2026. Here Are 3 Stocks That Could Benefit Most.
Artificial intelligence (AI) spending is not showing signs of slowing down. Gartner expects worldwide spending to increase 44% this year to $2.5 trillion. This growth could benefit several companies that offer cloud computing services, advanced chips, and software. Here are three stocks that could benefit most from the AI spending boom.As AI spending stretches into the trillions, the companies providing the backbone infrastructure for cloud services will be obvious winners. Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is one of the leading cloud computing providers. Google Cloud offers the complete stack across its Tensor Processing Units (TPUs), software tools, and expanding data center footprint.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gartner Inc.
|
27.02.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 mittags im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
20.02.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gartner von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gartner von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.02.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Gartner Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gartner Inc.
|142,55
|-0,45%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 270,00
|-2,58%