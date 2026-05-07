Gartner stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gartner stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 2,71 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,53 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,51 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at