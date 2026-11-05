Garuda Construction and Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Garuda Construction and Engineering hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,72 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at