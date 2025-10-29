|
29.10.2025 06:31:28
Garuda Construction and Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Garuda Construction and Engineering ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Garuda Construction and Engineering die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Garuda Construction and Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 149,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Garuda Construction and Engineering einen Umsatz von 467,5 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.