Garuda Construction and Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Garuda Construction and Engineering ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Garuda Construction and Engineering die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Garuda Construction and Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 149,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Garuda Construction and Engineering einen Umsatz von 467,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at