Garuda Construction and Engineering verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Garuda Construction and Engineering hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Garuda Construction and Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 125,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at