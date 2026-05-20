Garuda Construction and Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Garuda Construction and Engineering lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Garuda Construction and Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 815,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 82,70 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13,17 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,99 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Garuda Construction and Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 5,31 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 135,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Garuda Construction and Engineering 2,26 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at