Garware Marine Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Garware Marine Industries gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 2,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at