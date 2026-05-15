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15.05.2026 06:31:29
Garware Marine Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Garware Marine Industries lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Garware Marine Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Garware Marine Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,6 Millionen INR im Vergleich zu 2,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,260 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Garware Marine Industries ein EPS von 0,750 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 10,84 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,02 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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