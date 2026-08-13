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13.08.2026 06:31:29
Garware Marine Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Garware Marine Industries hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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