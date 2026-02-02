|
Garware Polyester präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Garware Polyester hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,17 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Garware Polyester mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent verringert.
