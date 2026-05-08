Garware Polyester zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Garware Polyester hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 46,58 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Garware Polyester 33,49 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 145,59 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 142,57 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 21,20 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,81 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at