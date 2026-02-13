Garware Wall Ropes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Garware Wall Ropes ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Garware Wall Ropes die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,66 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,80 INR je Aktie erzielt worden.

Garware Wall Ropes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at