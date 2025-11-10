Garware Wall Ropes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Garware Wall Ropes veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,48 Milliarden INR, gegenüber 4,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at