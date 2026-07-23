Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
|
23.07.2026 11:34:48
Gary Lineker among millionaires asking Andy Burnham to tax them more
Former footballer Gary Lineker and producer Brian Eno write to the new PM telling him "we can afford it".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!