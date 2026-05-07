Gas Arabian Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gas Arabian Services hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gas Arabian Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 SAR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 321,7 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 361,4 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at