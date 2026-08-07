Gas Arabian Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gas Arabian Services hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gas Arabian Services im vergangenen Quartal 364,4 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gas Arabian Services 319,8 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at