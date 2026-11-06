Gas Arabian Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gas Arabian Services hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 399,7 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gas Arabian Services 389,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at