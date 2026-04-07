Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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07.04.2026 16:01:56
Gas At The Pump Just Hit $4.14 — Biggest Inflation Jump Since 2022 May Be Next
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