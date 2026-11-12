RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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12.11.2026 07:15:36
Gas bills to rise as Middle East turmoil persists
Gas bills will increase by about 5% from 1 December, Island Energy announces.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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|Middle East Holding Registered Shs
|1,92
|-1,03%
|RISE Inc.
|23,00
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