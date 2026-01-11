CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
11.01.2026 20:19:20
Gas-loving Trump cedes electric car market to China
Donald Trump is pushing gas guzzlers over EVs — in spite of climate and cost concerns. China is now set to race further ahead into an electrified automotive future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!