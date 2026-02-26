Gas Malaysia Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gas Malaysia Bhd Registered hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,81 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,06 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,070 MYR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,81 Milliarden MYR gerechnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 MYR gegenüber 0,340 MYR je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gas Malaysia Bhd Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 8,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,34 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 8,04 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,311 MYR sowie einen Umsatz von 7,53 Milliarden MYR prognostiziert.

