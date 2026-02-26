26.02.2026 06:31:29

Gas Malaysia Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gas Malaysia Bhd Registered hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,81 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,06 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,070 MYR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,81 Milliarden MYR gerechnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 MYR gegenüber 0,340 MYR je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gas Malaysia Bhd Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 8,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,34 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 8,04 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,311 MYR sowie einen Umsatz von 7,53 Milliarden MYR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen