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25.11.2026 06:31:29
Gas Malaysia Bhd Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gas Malaysia Bhd Registered hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,08 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,48 Prozent auf 1,73 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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