Gas Malaysia Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gas Malaysia Bhd Registered gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Gas Malaysia Bhd Registered im vergangenen Quartal 1,58 Milliarden MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gas Malaysia Bhd Registered 1,80 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at