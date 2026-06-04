SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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04.06.2026 16:25:00
Gas prices could go even higher this summer due to this quiet shift at U.S. refineries
Planes over cars: $5-a-gallon gas could be here by July or August because of what is going on at refineries, one expert said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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