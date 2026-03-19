Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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19.03.2026 09:52:12
Gas Prices in Japan Hit Record High, Testing Leader’s Cost-of-Living Pledge
Japan is deploying subsidies to blunt fuel price increases but remains vulnerable to the long-term economic risks of the war in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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