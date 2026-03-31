Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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31.03.2026 12:34:00
Gas prices reach $4 per gallon for the first time in nearly four years
The average cost of gasoline climbed to $4.018 per gallon as the war in Iran drives up energy pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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