Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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16.11.2026 07:24:08
Gas starts flowing from Jackdaw after government green light
Ministers last month announced the Jackdaw gas field, which lies 150 miles east of Aberdeen, had been approved after years of uncertainty.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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