Gasco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gasco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 71,97 CLP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gasco 70,57 CLP je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 218,34 Milliarden CLP gegenüber 176,25 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at