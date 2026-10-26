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WKN: 766162 / ISIN: RU0007661625

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26.10.2026 16:12:38

Gasimporteur Sefe schließt LNG-Liefervertrag mit Kanada

BERLIN (dpa-AFX) - Der bundeseigene Gasimporteur Sefe hat einen langfristigen Liefervertrag für Flüssigerdgas (LNG) aus Kanada geschlossen. Mit Ksi Lisims LNG vereinbarte das Unternehmen den Bezug von jährlich einer Million Tonnen LNG über 20 Jahre, wie Sefe am Montag mitteilte. Die ersten Lieferungen werden Anfang der 2030er Jahre erwartet. Die Mengen sind nicht an bestimmte Lieferorte gebunden.

Mit dem Vertrag baut Sefe sein global diversifiziertes LNG-Portfolio weiter aus. Es ist die erste Lieferpartnerschaft des Unternehmens mit Kanada.

Sefe hieß früher GAZPROM Germania, war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und wurde als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise in Deutschland verstaatlicht./lig/DP/jha

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