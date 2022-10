Gaskommission: Unternehmen müssen für Hilfen Standorterhalt nachweisen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die geplante Gaspreisbremse soll für große Unternehmen ab dem 1. Januar 2023 greifen, sie müssen dafür aber nach der Empfehlung der Gaspreiskommission eine Standortgarantie abgeben. Das Gremium schlug dies in seinem Abschlussbericht vor, den die Vorsitzenden an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) übergaben.

"Der Standorterhalt soll durch eine Standort- und Transformationsvereinbarung zwischen Tarif- oder Betriebsparteien (Arbeitgeber/Betriebsrat) oder im paritätisch mitbestimmten Aufsichtsrat nachgewiesen werden", hieß es in einer vom Wirtschaftsministerium verbreiteten Pressemitteilung. Sollten in Ausnahmefällen solche Mitbestimmungs-Strukturen nicht existieren, müssten Unternehmen einen langfristigen Erhalt von mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze mindestens ein Jahr über das Ende der Unterstützung hinaus nachweisen. "Andernfalls müssen sie die erhaltene Unterstützung zurückzahlen."

Nachdem zu der Gaspreisbremse für große industrielle Verbraucher (rund 25.000 Unternehmen) eine Verständigung in der beihilferechtlichen Prüfung der EU erzielt worden sei, gebe es zudem gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag der Gaskommission eine Reihe technischer Anpassungen. Es werde aber weder ein Einzelantragsverfahren auf Unternehmensebene geben noch Änderungen an dem Vorschlag der Gaskommission für die Höhe des entlastbaren Kontingents (70 Prozent) und den Beschaffungspreis (sieben Cent pro Kilowattstunde). Unternehmen müssten die Teilnahme an dem Programm bei ihrem Versorger jedoch anmelden (Opt-In) und öffentlich machen.

Soforthilfefonds soll Belastungen abfedern

Weil es sowohl im Bereich der Haushalte als auch der Unternehmen zahlreiche Verbraucher geben dürfte, die mit dem "New Normal" eines auch mittelfristig voraussichtlich hohen Niveaus der Energiekosten überfordert sein würden, schlug die Gaskommission für alle Verbraucher "flankierende Maßnahmen" vor. Vom 1. Januar 2023 bis zum 30. April 2024 soll es demnach einen Soforthilfefonds geben, der sich unabhängig von der Art des Energieträgers an Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen richten sollte, die die Belastungen nicht selbst stemmen können. Grundlage sollen das Einkommen und die Höhe der Energiekosten bilden.

Auch Vermieter, die für ihre Mieter bei extremen Preissteigerungen für Gas und Fernwärme in Vorleistung gehen, sollen eine zinslose Liquiditätshilfe erhalten. Ebenso soll es für soziale Dienstleister, wie beispielsweise Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen einen Hilfsfonds geben. Das Gremium empfahl außerdem ein Kündigungsmoratorium: Mindestens ein halbes Jahr Zeit sollte Privathaushalten gewährt werden, um ihre Energieschulden zu begleichen. Diese Hilfe müsse so lange aufrechterhalten werden, bis das von der Bundesregierung vorgeschlagene Wohngeld Plus voll administrierbar sei und Bürger ihre Ansprüche tatsächlich auch ausbezahlt bekämen.

Für Unternehmen soll nach dem Vorschlag ab dem 1. Januar 2023 bis zum Ende der Gaspreisbremse ein Härtefallprogramm aufgelegt werden, das in Anlehnung an die Kreditprogramme aus der Coronavirus-Pandemie konzipiert werden könne. "Eine Günstigerstellung von Gasverbrauchern gegenüber Verbrauchern anderer Energieträger gilt es zu vermeiden", hieß es in der Mitteilung. Der Abschlussbericht stellt demnach außerdem Maßnahmen zur Steigerung des Gasangebotes sowie zur Senkung der Nachfrage in den Fokus. Die Bemühungen, gemeinsam in Europa Gas zu beschaffen und zusätzliche Gasmengen verfügbar zu machen, sollten konsequent weiter vorangetrieben werden.

Erneuerbaren-Ausbau soll erheblich beschleunigt werden

Darüber hinaus sollten alle sinnvollen Maßnahmen ergriffen werden, die Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland kurzfristig zu erhöhen und gleichzeitig die Notwendigkeit von Gasverstromung zu senken. Der Ausbau erneuerbarer Energien sollte dabei im Fokus stehen und erheblich beschleunigt werden. Um das nationale Gas-Einsparziel von mindestens 20 Prozent zu erreichen, sollten Verbraucher besser und in kürzeren Abständen über ihren Gas- und Heizwärmeverbrauch informiert werden.

Mittels finanzieller Boni (Einsparprämien) in Form eines Festbetrages soll nach der Empfehlung ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, das Einsparziel vor allem in Haushalten zu erreichen, deren Wärmekosten generell übernommen werden. Die Kommission empfahl zusätzlich transformative Schritte, die kurzfristig Gas einsparen. Dazu zählten Investitionen in Energieeffizienz und Heizungstechnologien, einen Wechsel der Energieträger und die Sanierung von Gebäuden. Priorisiert werden sollten ineffizient gasbeheizte Mehrfamilienhäuser sowie Schulen und Krankenhäuser. Die Fördermöglichkeiten sollten ausgeweitet und eine Strategie zur Abwärmenutzung entwickelt werden.

"Die Herausforderung ist es, Haushalte und Unternehmen so zielgerichtet wie möglich zu entlasten und dabei die Anreize zum Gassparen zu erhalten", erklärte die Wirtschaftsweise Monika Grimm als eine der drei Vorsitzenden der Kommission. Diese habe "in kürzester Zeit verschiedene Vorschläge zur Entlastung an dem Machbaren abgeglichen" und Empfehlungen vorgelegt. Es sei darum gegangen, "Haushalten und Unternehmen eine verlässliche, belastbare Orientierung geben", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm. "Jetzt ist die Bundesregierung am Zug."

