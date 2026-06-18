Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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18.06.2026 12:57:00
Gasoline prices just fell below $4 per gallon — by the smallest possible amount
It’s official — gasoline prices are no longer above $4 per gallon. Barely.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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