Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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09.09.2026 14:51:35
Gasoline Prices Just Hit New Records, and They're Still Rising. Could They Trigger a Market Crash?
Gas prices set a record on Monday, and not in a good way.
According to the auto club AAA, the national average gas price on Monday was $4.1505 per gallon. That made it the most expensive Labor Day ever at the pump by a long shot.
Even worse, gasoline prices have climbed further since then, and evidence suggests they might climb even higher in the coming days.
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