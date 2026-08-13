Gasporox AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gasporox AB lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gasporox AB ein Ergebnis je Aktie von -0,410 SEK vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Gasporox AB mit einem Umsatz von insgesamt 8,8 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 27,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at