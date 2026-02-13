Gasporox AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gasporox AB stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,3 Millionen SEK ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 SEK. Im Vorjahr waren -0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,57 Millionen SEK – eine Minderung um 7,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34,10 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at