Gaspreishilfen für Großindustrie können von Bundesregierung umgesetzt werden

Berlin (Reuters) - Die angedachten Gaspreishilfen für die Industrie können umgesetzt werden.

"Dazu konnte die Bundesregierung nach intensiven Gesprächen Ende vergangener Woche eine Verständigung erzielen, so dass der Grundgedanke der Gaspreisbremse für Unternehmen wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten kann", hieß es am Montag in einer vom Bundeswirtschaftsministerium verbreiteten Pressemitteilung zu den Vorschlägen der unabhängigen Gaskommission. Davon sollen rund 25.000 Großkunden aus der Industrie profitieren. Diese Hilfen hätten zunächst unter dem Vorbehalt der EU-Kommission gestanden, die in Europa Wettbewerbsverzerrungen durch übermäßige Staatshilfen verhindern soll.

Für die Industrie hat das Expertengremium vorgeschlagen, ein Grundkontingent von 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs auf sieben Cent pro Kilowattstunde zu deckeln. Der Präsident des Industrieverbandes BDI, Siegfried Russwurm, sagte, nun sei die Bundesregierung am Zug.

