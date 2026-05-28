Uniper Aktie
WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026
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28.05.2026 11:27:00
Gasspeicher in Deutschland: Uniper mahnt zu schnellerem Auffüllen vor dem Winter
Angesichts der aktuellen Hitzewelle denkt kaum jemand ans Heizen. Der Energiekonzern Uniper aber mahnt zu mehr Tempo beim Befüllen der Gasspeicher, sonst drohe im Winter ein Problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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