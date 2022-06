Gastgewerbe-Umsatz gestiegen - Vorkrisenniveau noch nicht erreicht

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat sich im April weiter aus dem Corona-Tief gearbeitet. Das Vorkrisenniveau ist allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Die Umsätze stiegen im April gegenüber März bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 2,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum April 2021, als Hotels, Pensionen und Gastronomie wegen der Corona-Pandemie stark von Einschränkungen betroffen waren, gab es nach Angaben der Wiesbadener Behörde ein Plus von 138,4 Prozent. Vergleicht man die Werte allerdings mit dem Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland, lagen die Erlöse im April 2022 real um 24,0 Prozent unter dem damaligen Niveau./mar/DP/zb