Gatekeeper Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gatekeeper Systems lud am 29.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,80 Prozent auf 11,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,7 Millionen CAD gelegen.

Gatekeeper Systems hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 CAD je Aktie gewesen.

Gatekeeper Systems hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 31,79 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 37,81 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at