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23.07.2026 06:31:29
Gatekeeper Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gatekeeper Systems lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gatekeeper Systems -0,010 CAD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Gatekeeper Systems 12,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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