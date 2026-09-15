Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Trotz Kritik
|
15.09.2026 08:49:00
Gates Foundation: Eine Milliarde Dollar für KI in Bildung und Gesundheit
Inmitten der Debatte um existenzielle Risiken Künstlicher Intelligenz will die Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates mit einer Milliarde Dollar breiteren Zugang zu KI fördern. Künstliche Intelligenz müsse die Schere zwischen Arm und Reich schließen helfen und nicht noch erweitern, argumentiert die Stiftung in einem aktuellen Bericht.
Das Geld soll demnach binnen zwei Jahren ausgegeben werden. Wenn man den Markt sich selbst überlasse, würden die leistungsstärksten KI-Werkzeuge zunächst für die Menschen und Institutionen entwickelt werden, die am meisten in der Lage seien, dafür zu bezahlen, warnte Gates. Andere könnten sie aber dringender brauchen.
Milliarde Dollar für Bildung, Gesundheit und Landwirtschaft
Von dem Betrag sollen jeweils rund 40 Prozent in Bildung und Gesundheitswesen investiert werden, wie die Stiftung mitteilte. Zehn Prozent sollen in digitale Grundlagen fließen - wie etwa den Aufbau von Datensätzen für KI in Sprachen, die bisher unterrepräsentiert sind. Die restlichen zehn Prozent sind für die Agrarwirtschaft vorgesehen, zum Beispiel KI-Empfehlungen an Landwirte.
"Der Staat muss eingreifen"
In einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" sprach sich Gates zudem für eine staatliche Regulierung Künstlicher Intelligenz aus. "Wir können nicht erwarten, dass sich die Branche selbst reguliert", betonte er. "Der Staat muss hier eingreifen." Gates zeigte sich auch überrascht davon, dass es bislang keine gesellschaftliche Reaktion auf die großen Sprünge der Technologie gegeben habe. Über die Risiken von KI werde fast ausschließlich in der Branche gesprochen: "Was mir fehlt, ist der Rest der Gesellschaft."
Angestoßen von eigenständigen Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz gibt es aktuell eine scharfe Debatte über die Risiken der Technologie. Einige frühere und aktuelle Mitarbeiter von Entwicklerfirmen äußerten öffentlich die Sorge, dass KI zur Vernichtung der Menschheit führen könne.
Die Gates Foundation gehört zu den größten wohltätigen Stiftungen der Welt. Das Ansehen des Microsoft-Mitgründers hatte wegen Enthüllungen rund um seine Kontakte zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gelitten. Gates bekräftigte im "Zeit"-Interview frühere Äußerungen, dass der Kontakt zu Epstein rückblickend "ein schwerer Fehler" gewesen sei.
REDMOND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Wäre eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|434,75
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX vor vorsichtigem Start -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte nur leicht schwächer in den Handel starten, während der deutsche Leitindex stabil erwartet wird. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.