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Trotz Kritik 15.09.2026 08:49:00

Gates Foundation: Eine Milliarde Dollar für KI in Bildung und Gesundheit

Gates Foundation: Eine Milliarde Dollar für KI in Bildung und Gesundheit

Bill Gates will eine Milliarde Dollar für einen breiteren Zugang zu KI bereitstellen. Zugleich fordert er eine stärkere staatliche Regulierung der Technologie.

Inmitten der Debatte um existenzielle Risiken Künstlicher Intelligenz will die Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates mit einer Milliarde Dollar breiteren Zugang zu KI fördern. Künstliche Intelligenz müsse die Schere zwischen Arm und Reich schließen helfen und nicht noch erweitern, argumentiert die Stiftung in einem aktuellen Bericht.

Das Geld soll demnach binnen zwei Jahren ausgegeben werden. Wenn man den Markt sich selbst überlasse, würden die leistungsstärksten KI-Werkzeuge zunächst für die Menschen und Institutionen entwickelt werden, die am meisten in der Lage seien, dafür zu bezahlen, warnte Gates. Andere könnten sie aber dringender brauchen.

Milliarde Dollar für Bildung, Gesundheit und Landwirtschaft

Von dem Betrag sollen jeweils rund 40 Prozent in Bildung und Gesundheitswesen investiert werden, wie die Stiftung mitteilte. Zehn Prozent sollen in digitale Grundlagen fließen - wie etwa den Aufbau von Datensätzen für KI in Sprachen, die bisher unterrepräsentiert sind. Die restlichen zehn Prozent sind für die Agrarwirtschaft vorgesehen, zum Beispiel KI-Empfehlungen an Landwirte.

"Der Staat muss eingreifen"

In einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" sprach sich Gates zudem für eine staatliche Regulierung Künstlicher Intelligenz aus. "Wir können nicht erwarten, dass sich die Branche selbst reguliert", betonte er. "Der Staat muss hier eingreifen." Gates zeigte sich auch überrascht davon, dass es bislang keine gesellschaftliche Reaktion auf die großen Sprünge der Technologie gegeben habe. Über die Risiken von KI werde fast ausschließlich in der Branche gesprochen: "Was mir fehlt, ist der Rest der Gesellschaft."

Angestoßen von eigenständigen Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz gibt es aktuell eine scharfe Debatte über die Risiken der Technologie. Einige frühere und aktuelle Mitarbeiter von Entwicklerfirmen äußerten öffentlich die Sorge, dass KI zur Vernichtung der Menschheit führen könne.

Die Gates Foundation gehört zu den größten wohltätigen Stiftungen der Welt. Das Ansehen des Microsoft-Mitgründers hatte wegen Enthüllungen rund um seine Kontakte zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gelitten. Gates bekräftigte im "Zeit"-Interview frühere Äußerungen, dass der Kontakt zu Epstein rückblickend "ein schwerer Fehler" gewesen sei.

REDMOND (dpa-AFX)

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Bildquelle: Chesnot/Getty Images

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