|Depot im Blick
|
26.08.2026 03:04:51
Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 34,42 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 31,66 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den größten privaten Stiftungen der Welt und ist damit zur Einreichung eines 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Ehefrau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im zweiten Quartal 2026 stechen insbesondere zwei Entwicklungen im Portfolio des Trusts hervor: der massive Verkauf von Aktien von Berkshire Hathaway sowie ein Neuzugang, der es direkt unter die zehn größten Positionen geschafft hat. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Beteiligungen des Trusts, gemessen an ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.