Depot im Blick 26.08.2026 03:04:51

Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus

Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus

Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Vermögen über einen Trust. Im zweiten Quartal kam es dabei zu einigen Veränderungen.

Sofern das verwaltete Vermögen institutioneller Investoren 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind diese verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Die Meldung erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung öffentlich zugänglich ist.

Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 34,42 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 31,66 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den größten privaten Stiftungen der Welt und ist damit zur Einreichung eines 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Ehefrau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im zweiten Quartal 2026 stechen insbesondere zwei Entwicklungen im Portfolio des Trusts hervor: der massive Verkauf von Aktien von Berkshire Hathaway sowie ein Neuzugang, der es direkt unter die zehn größten Positionen geschafft hat. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Beteiligungen des Trusts, gemessen an ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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