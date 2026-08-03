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03.08.2026 06:31:29
Gates Industrial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Gates Industrial hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 941,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gates Industrial einen Umsatz von 883,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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