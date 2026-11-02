Gates Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gates Industrial ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gates Industrial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 903,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at