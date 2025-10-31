Gates Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gates Industrial hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 830,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 855,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at