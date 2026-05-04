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04.05.2026 06:31:29
Gates Industrial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Gates Industrial hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gates Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Gates Industrial 851,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 847,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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