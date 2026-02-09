|
Gateway Rail Freight: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Gateway Rail Freight hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,36 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,11 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 5,60 Milliarden INR gegenüber 4,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
