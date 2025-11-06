|
06.11.2025 06:31:29
Gateway Rail Freight stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gateway Rail Freight präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,20 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Gateway Rail Freight im vergangenen Quartal 5,67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gateway Rail Freight 3,90 Milliarden INR umsetzen können.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 5,62 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!