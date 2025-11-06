Gateway Rail Freight stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gateway Rail Freight präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,20 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Gateway Rail Freight im vergangenen Quartal 5,67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gateway Rail Freight 3,90 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 5,62 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at