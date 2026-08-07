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07.08.2026 06:31:29
Gateway Rail Freight zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gateway Rail Freight hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,98 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gateway Rail Freight noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 INR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 5,49 Milliarden INR, gegenüber 5,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,21 Prozent präsentiert.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,925 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,55 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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